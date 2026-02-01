Buenos Aires Ballet desembarca con su gira 2026 en la Sala Piazzolla

Buenos Aires Ballet, la compañía dirigida por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, se presentará el próximo viernes 6 a las 21:30 en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos 2280).

La función será una “Gran Gala de Ballet” con un repertorio interpretado por primeras figuras de la danza argentina pertenecientes al Ballet del Teatro Colón y al Teatro Argentino, bajo la dirección artística de Federico Fernández.

El programa reunirá en una misma noche los mejores fragmentos del repertorio clásico internacional y los éxitos de Astor Piazzolla, con obras creadas especialmente para la compañía.

Buenos Aires Ballet es una agrupación que recorre escenarios de todo el país y del exterior, donde ha obtenido premios y reconocimientos de la crítica especializada por la calidad de sus producciones y de sus intérpretes.