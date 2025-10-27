Brindarán una charla sobre Sicilia y Camillieri en Villa Victoria

Este 2 de noviembre a las 17 en Villa Victoria (Matheu 1851), Mercedes Giuffre y Virginia Ceratto ofrecerán una charla sobre el “Universo de Camilleri y el Comisario Montalbano: Sicilia, crímenes y humor”. Está destinada al público en general. Y en particular a los amantes de los viajes, la gastronomía y la literatura policial.

El costo de la entrada es simbólico y está destinado a colaborar con las tareas de mantenimiento que está desarrollando la Asociación Amigos de Villa Victoria -que organizó la disertación-. Además, quienes asistan, podrán visitar la Casa de Victoria y las muestras que se exhiben actualmente.

Mercedes Susana Giuffre tiene un posgrado en Ciencias Políticas, es experta en Relaciones Internacionales, enfocada en Oriente y varios títulos universitarios más. Pero ante todo es descendiente de sicilianos, pero de un lugar muy especial de Sicilia: las Islas Eolias, Salina en particular.

Virginia Ceratto es escritora, artista, licenciada en Letras. Creadora y directora de La Corte de los Milagros (Cía. de Arte e Inclusión) y coordina el Club de Lectura y Felicidad. Ganó el Premio Alfonsina en Literatura y otros, que guarda con mucho amor. Ha escrito ficción y ensayos. Descendiente de españoles e italianos, también, pero del norte: Alessandria.

La vida las cruzó en Mar del Plata y les cae bien hacer planes juntas. Y llevarlos a cabo, per piacere.