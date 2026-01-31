Brillante actuación de Los Babasónicos en un Festival de cuenta DNI en la playa

Frente al mar y con un marco natural que combinó arenas, acantilados y atardecer, más de 20.000 personas particparon del Festival Cuenta DNI, que celebr´p su cuarta edición consecutiva y volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes del verasno de la Provincia de Buenos Aires.

Babasónicos y Zoe Gotusso fueron los protagonistas de una jornada musical única en las playas del sur de Mar del Plata.

El festival fue, una vez más, un beneficio exclusivo para la Comunidad Cuenta DNI. Las entradas se canjearon de forma gratuita a través de la aplicación del Banco Provincia, tanto para titulares como para acompañantes. El canje realizado el jueves 15 de enero marcó un récord, los tickets se agotaron 15 minutos, reflejando el intrés y la fidelidad del público

La previa se vivió con un streaming en vivo desde el Parador MUTE, conducido por Clemente Cancela y Pauli Echeverría, con la participación especial de Bebe Contepomi. Durante la transmisión hubo entrevistas a Zoe Gotusso y a integrantes de Babasónicos, como Diego Uma y el tecladista Diego Tuñón, y se logró capturar el clima festivo que ya se respiraba en la playa. El programa completo quedó disponible en el canal de YouTube de Banco Provincia.

Pasadas las 19, Zoe Gotusso fue la encargada de abrir la jornada. Con un show ñintima y cálido, acompañó los últimos rayos del sol con canciones como Cuarto Creciente, Ganas, Voy a olivarme de mí y Carta para no llorar, su reciente colaboración con el Kuelgue. Durante casi una hora, la artista conectó con el público en un formato cercano, ideal para el atardecer frente al mar.

Cerca de las 21, ya con la noche completamente instalada, Babasónicos salió a escena y desató el estallido del público con Advertencia, single lanzado en septiembre de 2025. El recorrido incluyó temas como Mimos son mimos, Sin mi diablo y En privado, en un show de una hora y 25 minutos que abarcó 19 canciones y atravesó distintas etapas del universo sonoro de la banda. El cierre llegó con clásicos del rock nacional como Irresponsables, La pregunta, El colmo y Risa, que hicieron vibrar la arena marplatense.

Juan Cancelli, gerente de Comunicación de Banco Provincia, destacó el vínculo que la entidad viene construyendo con la música y la cultura popular, acompañando a artistas y bandas como Los Piojos, Los Fundamentalistas, Fabulosos Cadillacs y Trueno. “El Banco es parte de la identidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso entendemos que uno de nuestros roles como banco público es apoyar la cultura popular. A través de la música, acercamos nuestras herramientas financieras, como Cuenta DNI, tarjetas y préstamos, pero sobre todo generamos espacios de encuentro y diálogo con la comunidad”, afirmó.