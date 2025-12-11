Borja confesó que «no puede cerrarle la puerta» a Boca y su hermano fue por más: «Hay que escuchar a Riquelme»

El delantero colombiano Miguel Borja, quien no renovará su contrato con River Plate y quedará en libertad de acción, ya está de vacaciones en su país y se refirió a una posible llegada a Boca Juniors, clásico rival del Millonario, al que le marcó dos goles y estuvo cerca de llegar en 2021: «Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé”.

Borja, de 32 años, jugador del Millonario hasta el 31 de dicimebre de 2025, explicó que tiene oferta de clubes de varias ligas y continuó: “Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta y eso es muy lindo”.

El cafetero, autor de nueve goles con la camiseta de su país, reveló que tuvo charlas con gente del Xeneize luego de la Copa América 2021, en la que la Albiceleste eliminó al conjunto del Colibri: “Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha. Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo”, en una charla con ESPN.

A continuación, el hermano del centrodelantero irrumpió en el medio de la entrevista, afirmó que es hincha de Boca y opinó sin pelos en la lengua: «Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver que dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos”.

El ex Gremio y Atlético Nacional llegó al Millonario en junio de 2022. Desde entonces, disputó 159 partidos, metió 62 goles, repartió diez asistencias y ganó tres títulos: la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2022/23.

Además, el Colibrí metió dos tantos contra el Xeneize. Primero, anotó de penal en el último minuto y fue el héroe de la victoria de los de Nuñez por 1-0 por el Torneo de Liga 2023. Luego, abrió el marcador en la caída por 3-2 en el Estadio Mario Alberto Kempes por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024.

En total, 101 son los jugadores que vistieron la camiseta de los dos clubes más masivos del país. Sin embargo, son muchos menos los que lo hicieron de forma directa. El último fue Sebastián Pascualito Rambert, quien se mudó de la Bombonera al Monumental y no tuvo una buena experiencia.

Rambert, con la camiseta de Boca Juniors. El delantero vivió en carne propia las luces y sombras de cambiarse de vereda y fue categórico: «Hoy no se podrían sentar a hablar. El de River me puteaba porque venía de Boca y el de Boca me insultaba porque me había ido a River«.

Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri son dos de los futbolistas más relevantes que cambiaron la camiseta azul y oro por la banda roja cruzada al pecho, ya que fueron intercambiados por Carlos Tapía y Julio Olarticoechea en 1985. En Boca, jamás perdonaron al Tigre y al Cabezón.

Gareca y Ruggeri, con la camiseta de River Plate.

A la inversa, se encuentra el caso de, por ejemplo, Hugo Orlando Gatti. Luego de un arranque prometedor en Atlanta, el Loco acaparó la atención del Millonario, pero – tras estar a la sombra de Amadeo Carrizo, el Loco decidió marcharse a Gimnasia y las vueltas de la vida lo depositaron años después en el arco del Xeneize, donde dejó un enorme recuerdo. Ahora, Borja podría escribir una nueva página en esta historia.