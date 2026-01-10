“Bonito Bonito” se presenta en formato casa-teatro en El Galpón de las Artes

La obra “Bonito Bonito”, creada por Mónica Arrech y Nahuel Porto Navarro, se presenta en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) como parte de la grilla de la temporada 30, con una nueva función prevista para este domingo 11 a las 21:30.

Junto a Ayelén Basualdo, el equipo propone un quiebre de la convención teatral tradicional y explora el sentido desde la intimidad y la percepción, a través de una experiencia escénica que adopta, en esta oportunidad, el formato de “casa-teatro”.

La pieza tuvo su origen en la exploración de “pequeños momentos”, utilizando cada rincón de un espacio cotidiano: la casa de Mónica Arrech. “Adoramos cada objeto, cada detalle de la casa; es una mudanza la que estamos haciendo ahora”, explicó la creadora.

En esta nueva etapa, el traslado del espectáculo implica una adaptación tanto espacial como actoral. “Está bueno ir más allá del desafío espacial y ver qué propone ese lugar, porque la adaptación es muy diferente. También en lo actoral, intentamos despojarnos de ciertos modismos, por lo pronto es lo que me interesó de la búsqueda”, señaló.