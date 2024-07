Bolivia: “Hay muchas versiones y entre ellas encontramos la del autogolpe”

“Hay muchas versiones y entre ellas encontramos la del autogolpe, pero tenemos que tener en cuenta que en Bolivia hay una disputa en lo que es la interna del Movimiento al Socialismo y quienes dan esta versión son los que están afines a Evo Morales“, inició la periodista Noelia Carrazana.

La comunicadora expresó que “hasta este momento, desde que asume Luis Arce y David Choquehuanca, hay una crisis política y recordemos que el pueblo boliviano es muy activo políticamente -tanto los sectores campesinos indígenas, como los de la urbanidad- y una de las cosas que pasó fue con los ampliados nacionales cuando ya se estaba haciendo el golpe, sabiéndose que iba a haber elecciones en octubre, se eligió por parte de las organizaciones que la fórmula la encabece Choquehuanca y Arce acompañe como vice”.

“Esa lista cuando vino a la Argentina fue observada por Evo Morales y las personas que estaban en el gobierno deciden que se produzca la misma al revés, Arce–Choquehuanca, pensando quizás que cuando llegue al poder, porque se sabía que el Movimiento al Socialismo iba a ganar, ellos puedan incidir en las acciones gubernamentales”, resaltó la cronista de Minka Comunicación. Desde este aspecto, siguió: “Sin embargo, nunca ocurrió de esta manera y desde ese momento hay una lucha interna muy grande desde estas dos posiciones que tienen legisladores, diputados y organizaciones sociales por el lado de Evo y también por el lado de Arce y Choquehuanca“.

“Como bien se decía hay varias versiones, otra de estas es que el general que estuvo al mando del golpe con otros generales o fuerzas militares y policiales hayan estado en connivencia con algún grupo de la derecha, que podemos decir que fueron los mismos que hicieron el golpe en 2019, de hecho, el general en esta ocasión hizo declaraciones que iban a liberar a Jeanine Áñez y Fernando Camacho porque eran presos políticos”, detalló sobre la versión que involucró la derecha.

Finalmente, Carrazana resumió las tres opciones que originaron la revuelta: “Podemos analizar que hubo alguna organización previa con esa derecha y luego el general quedó solo, podríamos decir también que como él tuvo declaraciones que no fueron bien recibidas y que no son acordes a la figura militar donde afirmaba que Evo no podía presentarse nuevamente como presidente y se lo destituyó el martes donde realizó esta última acción para quizás lograr el apoyo del resto de las fuerzas militares y, por último, está la teoría del autogolpe”.