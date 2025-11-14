Boleto a $ 1.550.- : Advierten sobre la continuidad del servicio que abarca todo el país; La UTA y los subsidios

A partir del lunes 1 de diciembre, la tarifa del Transporte Público de Pasajeros en General Pueyrredon aumentará y pasará a costar $1.550 . Así lo decretó hoy el intendente Guillermo Montenegro a quien el Concejo Deliberante le otorgó facultades para definir los cambios en la tarifa.hace 3 horas.

En un contexto de crisis, desinversión y caída IPK (ïndice-pasajeros-kilómetro) las empresas de todo el país, el gremio de la UTA y los usuarios enfrentar la adversidad con experiencias desagradables en todos los aspectos. Hoy circulan al borde la saturación motos y bicicletas que resolvieron manejarse con sus propios medios de transporte que saturan la vía pública y acumulan accidentes de tránsito, en algunos casos trágicos.

El problema de este servicio, su prestación, su costo y continuidad está seriamente avanzada en los términos que se han conocido.

“Presentamos esto para que lo aprueban a la brevedad, porque las empresas necesitan actualizar. Los costos nos pasan por arriba”. Con la aplicación de un aumento del 29,5 % el boleto se irá a $ 1.705.- dicen empresarios en Tandil.

El intendente Miguel Lunghi decidió en al aumento anterior otorgarlo por decreto ante la falta de aprobación del Concejo Deliberante.

Ya en CABA y AMBA la aplicación de subsidios que se han reducido y en algunos casos hasta suspendido, vuelven no rentable a la explotación. Ya no es suficiente corregir frecuencias, disminuir los recorridos o reducir las horas de prestación del servicio. La crisis adquiere ribetes de terminal sino se adoptan medidas que tiendan a modificar los componentes de la ecuación económica. También impactan las aplicaciones que circulan sin los controles suficientes. Todos los factores conspiran contra un servicio que era considerado esencial. El costo del transporte público ha quedado fuera de los alcances de los usuarios convencionales.