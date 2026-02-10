Bocanada vuelve al Teatro Colón con un homenaje a Gustavo Cerati y al disco “Ahí vamos”

La banda Bocanada, proyecto homenaje a la obra musical de Gustavo Cerati, se presentará el 6 de marzo a las 21:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), con un show especial que recorrerá gran parte del álbum “Ahí vamos”, próximo a cumplir 20 años, además de incluir canciones de otras etapas de su carrera solista y de Soda Stereo.

El espectáculo marca el regreso del grupo al escenario del Teatro Colón luego de haber agotado localidades en noviembre pasado y será registrado íntegramente con seis cámaras para la realización de un material audiovisual que quedará como testimonio de la presentación.

El repertorio estará centrado en canciones emblemáticas de “Ahí vamos”, disco que significó el regreso de Cerati a guitarras más crudas y clásicas. Entre los temas destacados se encuentran “Crimen”, ganadora del Grammy Latino a Mejor Canción de Rock, y otras piezas como “Adiós” y “Lago en el cielo”, que continúan siendo parte de la banda sonora de varias generaciones.

Además del recorrido por ese álbum, Bocanada incluirá en su set list canciones de otros discos solistas de Cerati y clásicos de Soda Stereo, conformando un homenaje integral a su trayectoria artística.

Bocanada es un proyecto formado en Mar del Plata y reconocido a nivel nacional, dedicado a celebrar la obra de Gustavo Cerati tanto al frente de Soda Stereo como en su carrera solista. La banda está integrada por Pablo Cravena en guitarra y voz, Pablo Jaque en batería, Martín Rivara en bajo y Maxi en teclados.