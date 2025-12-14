Bocanada iniciará el 2026 con un show íntimo en Chauvin

Después de cerrar el 2025 con localidades agotadas en el Teatro Colón, la banda homenaje Bocanada presentará su show más íntimo el 16 de enero a las 21:30 en Chauvin (San Luis 2849).

El proyecto musical, que se confirma en ascenso permanente, celebró recientemente la obra de Gustavo Cerati y de Soda Stereo en el emblemático escenario marplatense. Ahora, el grupo inicia el 2026 con una propuesta cercana y exclusiva, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar las canciones en un formato íntimo y con aforo reducido.

El repertorio incluirá temas de discos como “Fuerza natural”, “Ahí vamos” y “Bocanada”, además de clásicos de la trayectoria de Soda Stereo. La intención es revivir la obra de Cerati en todas sus facetas, tanto en su carrera solista como en la banda que marcó generaciones.

Formado en Mar del Plata y reconocido a nivel nacional, Bocanada celebra la música de Cerati y está integrado por Pablo Cravena en guitarra y voz, Pablo Jaque en batería, Martín Rivara en bajo y Maxi en teclados.