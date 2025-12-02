Boca y Racing, las bajas y las dudas para las semifinales del Torneo Clausura

El cuadro de semifinales del Torneo Clausura quedó definido y tendrá un plato fuerte ya que Boca se enfrentará a Racing en La Bombonera y ambos equipos tienen bajas confirmadas, mientras que además en los dos está en duda la presencia de algunos futbolistas.

El equipo de Claudio Úbeda que llega tras vencer a Argentinos Juniors, afrontará días clave para saber si podrá contar con piezas importantes, especialmente Ander Herrera y Carlos Palacios, ambos con molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

La Agencia Noticias Argentinas pudo confirmar que el mediocampista español será evaluado día a día para determinar si llega en condiciones al domingo 7 de diciembre.

Del lado de Boca, la principal preocupación sigue siendo Herrera, que arrastra una molestia en el isquiotibial, además que no estaba para jugar ante Argentinos y fue preservado para evitar una recaída.

A su historial reciente, con tres roturas fibrilares en 2025 y más de 170 días de recuperación, se suma la observación constante sobre Palacios, quien dejó la cancha con un dolor en el tendón del tobillo izquierdo.

A ellos se suma Alan Velasco, quien podría reaparecer y convertirse en una opción de recambio para Úbeda si evoluciona favorablemente.

En Racing, Gustavo Costas deberá rearmar el equipo tras las expulsiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena frente a Tigre, quienes quedaron automáticamente descartados.

Además, Santiago Solari terminó con una molestia muscular que lo obligó a retirarse y será sometido a estudios para conocer si podrá estar en el clásico.

La situación se agrava con otros lesionados sin fecha de regreso, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho y Elías Torres.

El cuerpo técnico de Racing analiza alternativas: Facundo Mura asoma como reemplazante natural de Martirena, pese a no haber renovado su contrato, mientras que para el mediocampo se barajan opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo.

También se evaluará el desgaste de los futbolistas que disputaron 120 minutos ante Tigre y podrían llegar con lo justo. En ese contexto, la semana será determinante para definir cuántas de estas bajas se mantienen al momento de visitar La Bombonera.isyg9A

Con un clásico que promete tensión, intensidad y presión desde el primer minuto, Boca y Racing transitan días decisivos entre recuperaciones, estudios médicos y pruebas tácticas.

Úbeda busca recuperar piezas esenciales para sostener la solidez que mostró en cuartos, mientras que Costas deberá encontrar soluciones para suplir ausencias sensibles en un choque que puede modificar el rumbo del Clausura.