Boca visita a Estudiantes con el telón de fondo del traspaso de Ascacíbar

Boca y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este miércoles por la segunda fecha del Torneo Apertura, en un partido que tiene un condimento extra y es la negociación por Santiago Ascacibar entre ambos clubes, donde el capitán del “Pincha” será el segundo refuerzo del “Xeneize”.

El encuentro comenzará a las 22:10 en el estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, será dirigido por Pablo Echevarría, con Héctor Paletta en el VAR y, además, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Ascacibar no estuvo en el último ensayo de Eduardo Domínguez por una cuestión de cautela: el pase está acordado y resta solo la oficialización tras la revisión médica, que incluirá dinero más la cesión de Brian Aguirre.

En lo deportivo, Estudiantes de La Plata viene de empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda y busca su primera victoria en el torneo. Con la Copa Libertadores en el horizonte, el Pincha mantuvo la base del equipo campeón y sumó jerarquía con la llegada de Adolfo Gaich, aunque atraviesa un momento de transición por posibles salidas y lesiones, como la de Fernando Muslera, que sigue marginado.

Boca, por su parte, derrotó por la mínima a Deportivo Riestra y deberá rearmar el equipo: Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y estará fuera al menos dos meses.

Su reemplazo saldría entre Kevin Zenón y Brian Aguirre; con Aguirre comprometido en la negociación con el “Pincha”, el ex Unión gana ventaja. Además, Úbeda buscará consolidar un mediocampo con Leandro Paredes, Ander Herrera y Tomás Belmonte, con la intención de empezar a sumar puntos en un torneo que será largo y exigente. #AgenciaNA __IP__

Los datos del partido y las posibles formaciones

Torneo Apertura – Fecha 2 – Zona A

Estudiantes (LP) – Boca

Estadio: UNO – Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Héctor Paletta

Hora: 22:10 / TV: ESPN Premium

Estudiantes (LP): Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.