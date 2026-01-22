Boca suma incorporaciones de última hora en el mercado de pases

Boca se mueve enérgicamente para sumar su primer refuerzo en la corriente ventana de transferencias luego de que las truncas negociaciones por la compra del extremo colombiano Marino Hinestroza.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el elenco xeneize estaría cerca de cerrar el fichaje de Ángel Romero, atacante paraguayo que quedó libre en el Corinthians de Brasil, y abrió conversaciones por el delantero cafetero Kevin Serna, con presente en Fluminense.

La dirigencia comandada por Juan Román Riquelme se movió rápido, presentó una oferta formal al jugador y la operación estaría próxima a concretarse a cuatro días del arranque del Torneo Apertura para los de azul y oro.

Boca recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra el domingo 25 de enero a partir de las 18:30 con el objetivo de comenzar su andadura en el certamen con el pie derecho. En la misma línea, desde Brandsen 805 buscan reforzarse de cara a una temporada en la que contarán con triple competencia (Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina).

Romero fue suplente durante gran parte del 2025, solamente consiguió convertir cinco goles y, si bien entraría en las consideraciones de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay para el Mundial 2026, el delantero buscaría sumar rodaje para llegar de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

De esta manera, y si no existen sobresaltos de último momento como sucedió con Hinestroza, todo parecería indicar que el atacante albirrojo vestirá la camiseta del conjunto xeneize en la nueva campaña.

Por otro lado, Boca elevó una primera oferta al Fluminense para adquirir definitivamente el pase del delantero de 28 años, Kevin Serna, y se espera que las negociaciones avancen con el correr de los días.

Los de La Ribera necesitan reforzar el ataque tras las lesiones de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, por lo que insistirían en el fichaje del colombiano. No obstante, las negociaciones no parecerían sencillas dado que el futbolista contó con amplia participación en el elenco brasileño: sumó minutos en casi 70 compromisos, aportó 13 goles y 8 asistencias en 2025.