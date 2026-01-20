Boca sin Hinestroza a días del inicio del torneo y quedarse sin Merentiel desgarrado

Boca perdió al colombiano Marino Hinestroza sobre el cierre del mercado y, en medio de un panorama ofensivo crítico, deberá recurrir a juveniles para afrontar el inicio del Torneo Apertura 2026.

La negociación por el extremo colombiano se dio por caída de manera definitiva en las últimas horas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando en Brandsen 805 aguardaban al jugador para firmar su contrato y entendían que el acuerdo con Atlético Nacional estaba encaminado, apareció Vasco da Gama con una propuesta económica superior y se quedó con el futbolista.

El club brasileño ofreció seis millones de dólares más el 20 por ciento de una futura plusvalía, condiciones que modificaron el escenario y dejaron a Boca sin el refuerzo que Juan Román Riquelme pretendía como prioridad.

En el Xeneize la sorpresa fue total, ya que el viernes previo, Boca había enviado un correo en el que aseguraba cumplir con todas las condiciones económicas acordadas y contaba, además, con la predisposición del propio Hinestroza para vestir la camiseta azul y oro.

Sin embargo, entre ese momento y la resolución final, Atlético Nacional cambió su postura y el destino del jugador terminó siendo Brasil, lo que generó malestar tanto por el desenlace como por las formas de la negociación.

Con el mercado cerca de su cierre y sin margen para reencauzar la operación, Boca quedó sin el extremo de 23 años y con un frente ofensivo debilitado por las lesiones: Miguel Merentiel sufrió un desgarro ante Olimpia y estará fuera de las canchas al menos tres semanas, baja que se suma a las de Edinson Cavani, con lumbalgia, y Milton Giménez, afectado por una pubalgia.

Ante este escenario, Lucas Janson aparece como la principal opción para ocupar el centro del ataque en el debut frente a Riestra, pese a haber tenido apenas una titularidad en 2025.

Claudio Úbeda también decidió subir a Iker Zufiaurre, extremo de 20 años y una de las figuras de la Reserva campeona del Torneo Proyección, para completar las variantes ofensivas.

Zufiaurre, nacido en Adela María, Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue adaptándose a distintas posiciones hasta consolidarse como extremo, con buena relación con el gol y capacidad para jugar entre centrales.

Fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2024, donde anotó dos goles en cinco partidos, y eso le permitió dar el salto al plantel profesional. Debutó el 3 de abril ante Nacional Potosí por Copa Sudamericana y también sumó minutos en la Liga Profesional frente a Atlético Tucumán.