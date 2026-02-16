Boca sigue en la penumbra hasta en La Bombonera y se lesionó Paredes

Boca igualó 0-0 con Platense, en un partido en el que dejó muchas dudas sobre su rendimiento como equipo y fue disputado, en el estadio La Bombonera, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido que no tuvo goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho.

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda cerró la fecha en el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.

La primera llegada del partido se dio a los 11 minutos, con una incursión en el área del lateral de Platense Juan Saborido, cuyo remate de zurda se desvió y dio en el poste derecho del arquero Agustín Marchesin.

A los 32 minutos, un centro desde la derecha habilitó el cabezazo del extremo Lucas Janson, que quiso cambiarle el palo a la jugada pero no pudo superar al arquero Matías Borgogno, de buena atajada sobre su poste izquierdo.

En 43 minutos el lateral Juan Saborido controló una pelota en el borde del área, salió para la izquierda y volvió a rematar con la zurda, aunque su disparo se fue alto y centralizado.

Las dos primeras llegadas de la segunda parte fueron de Boca. Antes del primer minuto, un error en la salida del mediocampista Maximiliano Amarfil dejó mano a mano a Janson que no pudo esquinar su remate y disparó a las manos de Borgogno.

Un minuto después, un pase filtrado del volante Williams Alarcón habilitó al delantero Miguel Merentiel, aunque su derechazo bajo y cruzado desde el costado del área se fue ancho.

El “Calamar” tuvo su única llegada del complemento a los 18 minutos, con un avance por izquierda del lateral Tomás Silva, quien, aunque tenía opciones de pase, buscó un remate desde el borde del área que se fue muy alto.

Tres minutos más tarde un buen centro del lateral izquierdo Lautaro Blanco al segundo palo habilitó al extremo Gonzalo Gelini, pero su cabezazo a la carrera se fue alto y desviado.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Boca 0 – 0 Platense.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Jorge Baliño.

Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Tomás Aranda por Lucas Janson (B); Martín Barrios por Maximiliano Amarfil (P) y Tomás Nasif por Leonardo Heredia (B); 20m. Edinson Cavani por Miguel Merentiel (B), Marcelo Weigandt por Juan Barinaga (B) y Gonzalo Gelini por Ángel Romero (B); 33m. Santiago Dalmasso por Franco Zapiola (P) y Kevin Retamar por Guido Mainero (P); 39m. Milton Delgado por Leandro Paredes (B) y 41m. Agustín Lagos por Juan Gauto (P).