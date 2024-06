Boca se pone firme con Porto: negativa de negociar a Equi Fernández y reclamo ante FIFA por una deuda por Varela

…

El próximo mercado de pases puede ser uno con varias salidas en Boca y, de todas ellas, la más significativa puede llegar a ser la de Ezequiel Fernández, a quien Porto tiene en su radar. Sin embargo, desde el Xeneize se pusieron firmes y avisaron que, si los portugueses no se ponen al día con una deuda por el pase de Alan Varela, no sólo no negociarán a Equi sino que además reclamarán la deuda ante FIFA.

En concreto, la deuda asciende a tres millones de euros, aproximadamente, y responde a una de las cuotas por el pase de Alan Varela -vendido a los Dragones por un total de 12.5 millones de dólares por el 85% de su ficha, divididos en un pago de nueve millones y otro de 3.5 millones en conceptos de objetivos- al conjunto portugués. Si bien es cierto que el club cambió de autoridades hace dos semanas, tampoco han atendido los llamados de Boca ni responden los mails con los reclamos por el dinero.

Si bien los teléfonos no eran atendidos en Portugal, los llamados al entorno de Fernández desde Europa se dieron. Eso sí, no se comunicaron directamente con Boca, que tiene al joven mediocampista valuado en 15 millones de dólares, según la cláusula de rescisión establecida en su contrato.

Ante esta situación, dado el interés que Porto tiene en el mediocampista central de Boca, desde Brandsen 805 decidieron ponerse firmes y no negociarlo hasta tanto no se regularice la situación por Varela. Asimismo, en Boca piensan en reclamar la deuda ante FIFA, dada la postura de los europeos a la hora de no atender los llamados. “Como está la situación, es imposible que Equi vaya a Porto“, avisan desde la Ribera…

Abrochado Medel, Boca acelera por Fausto Vera y Tomás Belmonte

Al margen de la situación de Equi Fernández, lo cierto es que en Boca se mueven para realizar incorporaciones en el mediocampo. Así, la novedad de la semana llega de la mano del regreso de Gary Medel al club. El chileno viene de jugar en Vasco da Gama, rescindió su contrato y se sumará al Xeneize por un año y medio, si la revisión médica no revela problemas.

En paralelo a ello, desde el club enviaron una oferta formal de dos millones de dólares a Corinthians por la mitad del pase de Fausto Vera, un viejo anhelo de Juan Román Riquelme. En principio, ese ofrecimiento no dejaría satisfecho al club brasileño, que pretende un número más cercano a los ocho millones por el 70 por ciento de su ficha que pagó en 2023.

En tanto, Tomás Belmonte es el otro mediocampista por el que Boca se movió en los últimos días. En su caso, Toluca lo tasó en 3.5 millones de dólares por la mitad de su ficha. Por lo pronto, el Consejo de Fútbol considera esa cifra como accesible, pero también entiende que el monto total del pase sería mayor al agregar impuestos y otras variables. Así, los próximos días serán claves para saber cómo termina esa historia.

