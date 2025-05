Boca salió a responder por la acusación de las supuestas 50 mil camisetas robadas por la dirigencia

En Boca, las críticas a su presente no se limitan a los resultados deportivos. La gestión de Juan Román Riquelme ha recibido acusaciones de todo tipo, y por eso, desde el canal oficial, el abogado del club, Walter Krieger, salió a cruzar algunas versiones que hablaban de desmanejos graves. “Es un trato directamente discriminatorio”, manifestó.

“Como institución, lo primero que tenemos que decir es que venimos a dar alguna explicación. Hay cuestiones de determinados comunicadores que no pueden ser toleradas”, comenzó su alocución en el programa Boca contra todos. Y prosiguió: “Cada uno puede opinar lo que quiera, no es una cuestión de discrepancia con la opinión. Pero cuando de la opinión se pasa, ni siquiera a la falta de respeto, a un trato directamente discriminatorio tenemos que decir ‘basta’, decir ‘esto trae consecuencias legales, no puede seguir avanzando de esta manera’.

Krieger se hizo conocido como el abogado del club en 2023, cuando las elecciones corrieron serio riesgo de ser suspendidas, en una conferencia de prensa en la que compareció junto a Riquelme, quien lo llamó ‘Fenómeno’. “No me sorprende, después de 2023 y todo lo que fue ese proceso la capacidad de sorpresa está bastante reducida. Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que, de maduro se cae que son imposibles”, explicó

Y aclaró: “Por ejemplo, el tema de las camisetas. 50.000 camisetas dice que ‘se han robado’, para citar literlmante mente lo que dijo este comunicador. Adidas tiene un contrato con Boca, que entrega prendas, no solamente camisetas, prendas incluye gorritos, ojotas, mochilas, botineros, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que falta. Adidas como sponsor de Boca nos entrega las prendas para todas las disciplinas del club. Es matemáticamente imposible que existiera ese faltante de camisetas, no dan los números”.

Sobre el modo de criticar a la dirigencia de Riquelme, Krieger aseguró que estaba acostumbrado a las versiones que hacían correr e identificó un modus operandi. “Está comprobado. Esto es reiterado, se tira al aire acompañado de lenguaje soez, de trato discriminatorio, de despreciar al otro… ‘el verdulero’, ‘el marrón’. Y a partir de ahí se aseveran cosas”, argumentó.

Y citó el ejemplo del equipo de una versión sobre la indumentaria del equipo de mujeres. “Dice que el fútbol femenino utilizó una camiseta de otra marca en una competencia internacional que se compró en La Salada. ¿Se imaginan el escándalo que sería Boca utilizando una camiseta de otra marca? Además, este señor es relator deportivo desde hace bastante tiempo, debería saber que el reglamento de Conmebol obliga a los clubes a presentar la equipación 60 días antes, y Boca no puede presentar el equipo con una camiseta distinta a la que le presentó a Conmebol. Te descalifican, te sancionan, Adidas nos estaría demandando… con las redes sociales, Adidas se hubiera enterado al minuto que Boca estaba usando una camiseta de otra marca”.

Por último, el abogado insistió en que es un ataque sistemático y que tiene tintes discriminatorios, cuestión que podría llevar a los involucrados a la Justicia. “No recuerdo de que alguien haya sido atacado tan virulentamente y tan agresivamente. Esto del trato discriminatorio, de despreciarlo con el mote de ‘cabeza de tacho’, ‘cabeza de termo’, ‘marrón’. Ese nivel de discriminación nunca lo he visto (…) Frente a los ataques personales, cuando ya de la crítica se pasa a la discriminación, que es una conducta claramente ilícita, habrá consecuencias legales“, concluyó.