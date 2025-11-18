Boca recupera a Di Lollo y Giménez para enfrentar a Talleres en los octavos del Clausura

Boca Juniors recibirá este domingo a las 20, en La Bombonera, a Talleres de Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura, un partido en el que el equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá a contar con Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, dos piezas clave que recuperan su lugar desde el arranque.

El defensor y el delantero reaparecen luego de ausencias por distintos motivos: Di Lollo dejó atrás una fatiga muscular que lo marginó del último encuentro, mientras que Giménez había sido preservado por acumular cuatro amarillas, situación que ponía en riesgo su presencia en esta fase decisiva. Ambos regresaron sin inconvenientes a los entrenamientos y fueron confirmados entre los titulares.

Según le informó una fuente muy cercana a la agencia Noticias Argentinas, durante la práctica realizada en el predio de Ezeiza, Úbeda comenzó a delinear la formación que utilizará ante el conjunto cordobés, aunque mantiene una duda en el mediocampo. El entrenador evalúa la posibilidad de incluir al español Ander Herrera, de muy buenos ingresos en los últimos encuentros, en lugar de Carlos Palacios, quien viene mostrando un nivel más bajo, pero conserva un rol táctico que el DT considera importante en el equilibrio del equipo.

La decisión final se conocerá recién en la víspera del partido, cuando el cuerpo técnico defina los últimos detalles futbolísticos.

Herrera, cada vez que le tocó ingresar, respondió con claridad y dinamismo: fue determinante en el triunfo ante Estudiantes en La Plata y volvió a destacarse frente a Tigre en La Bombonera.

Sin embargo, Úbeda sostiene que todavía necesita más continuidad para alcanzar su mejor versión en el sistema colectivo. En contrapartida, Palacios atraviesa un momento futbolístico irregular, pero el entrenador valora su capacidad para ocupar espacios, retroceder y conectarse con el circuito ofensivo.

Otra noticia destacada del día fue el alta médica de Rodrigo Battaglia, recuperado del desgarro grado II en el sóleo derecho sufrido el 18 de octubre ante Belgrano. Aunque volvió a trabajar a la par de sus compañeros, el volante solo será tenido en cuenta para integrar el banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico prefiere llevarlo de manera progresiva. isyg9g

Por ese motivo, el juvenil Milton Delgado continuará como titular en el mediocampo.

Con estas piezas acomodadas, Boca perfila su once para un duelo clave en la búsqueda del pase a cuartos de final. La probable formación sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios o Ander Herrera; Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel