Boca practicó definición, el gran déficit que busca corregir Úbeda

Que Rodrigo Battaglia -otrora defensor central con Fernando Gago y ahora volante de contención- sea el goleador de Boca ya es todo un síntoma de los problemas ofensivos que atraviesa el equipo en el ciclo de Miguel Ángel Russo. Consciente de ese déficit, que afectó al Xeneize sobre todo en los últimos partidos, Claudio Úbeda hizo prácticar definición al plantel en el entrenamiento de este viernes.

Por la fecha FIFA, Boca pierde a Paredes para un partido clave

Así como el funcionamiento vio un progeso en líneas generales y colaboró para la racha de tres victorias al hilo, que finalmente se cortó ante Rosario Central y decayó en una seguidilla de tres sin ganar, proporcionalmente se profundizó la falta de eficacia. Por eso, el foco en Boca Predio en el cierre de la semana estuvo centrado en calibrar la mira pensando en Newell´s.

Tras la práctica formal de fútbol del jueves en La Bombonera, donde Úbeda ratificó la idea de poner a los mismos once que vienen de perder en Florencio Varela, la dinámica de entrenamiento del viernes pasó por hacer hincapié en la definición. Los jugadores pelotearon a Agustín Marchesín y Leandro Brey, con el objetivo de llegar con mayor confianza al domingo.

Fiel al lema madre de Russo de «seguir trabajando», el cuerpo técnico busca pulir esta falencia que tiene como principales responsables a los delanteros. Los desaciertos en el aréa le hicieron perder varios puntos a Boca, fundamentalmente en el empate ante Central Córdoba y la derrota con Defensa y Justicia. ¿El dato más fechaciente? Todos tienen menos tantos en la era Russo que el 5 del equipo, Battaglia.

En la lista lo siguen Miguel Merentiel, con tres, Lautaro di Lollo (otro gran cabeceador) y Edinson Cavani, con dos. Milton Giménez, el otro 9 del plantel, lleva solo uno. Es decir, dos de los tres primeros en la tabla no son componentes de ataque, una señal del bajón que tuvieron los tres mencionados.

Por ahora, el doble 9 no le ha dado demasiados réditos al DT. La Bestia dejó ser ese jugador desequilibrante del Mundial de Clubes que vacunó al Bayern Munich y el hombre de Salto, que recién se recuperó de una nueva lesión, sigue peleando con la red -y las lesiones-. Por su parte, el ex Banfield recién empezó a tener más minutos en las últimas semanas y estuvo errático.

Un mal síntoma: Battaglia, el goleador de Boca con Russo

Para cualquier equipo con aspiraciones serias, tener mediocampistas con gol es casi una obligación. El problema es cuando se convierte en la principal vía anotadora. En Boca, Battaglia es el máximo artillero del semestre y los atacantes sufren una alarmante falta de eficacia. Los números marcan lo siguiente: