Boca podría recuperar a cinco futbolistas para recibir a Defensa y Justicia

Luego de la victoria por 3-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, le otorgó dos días de descanso al plantel completo, con el objetivo de disminuir las cargas físicas de sus futbolistas y combatir la epidemia de lesiones que sufrió su equipo en el inicio de la temporada.

El Xeneize, escolta de Argentinos Juniors en el Grupo A, acumula cinco éxitos seguidos en el Torneo Apertura y recibirá a Defensa y Justicia el próximo domingo, por la fecha 10. Durante la semana, Gago podría recuperar a tres mediocampistas: Tomás Belmonte (cuádriceps derecho), Ignacio Miramón (gemelo de la pierna izquierda) y Camilo Rey Domenech (gemelo derecho), todos desgarrados.

Por otro lado, el entrenador evaluará la evolución del atacante Alan Velasco, quien sufrió un esguince de tobillo y jugó infiltrado el partido de vuelta ante Alianza Lima, en el que falló el envío decisivo en la tanda de penales.

También será exigido el mediocampista/defensor Rodrigo Battaglia. El ex Atlético Mineiro disputó el duelo de vuelta ante los peruanos, pero, al igual que Velasco, no jugó ante Rosario Central ni Central Córdoba. Los estudios que se realizó demostraron que no padece una lesión de gravedad, pero si molestias musculares que tratará de sanar en los entrenamientos semanales.

“La motivación pasa por el futbolista, de querer ganarse un lugar y estar. Que compitan en cada entrenamiento, el que mejor rinda va a tener oportunidades de jugar. Entrenamos de la misma manera, solo que tenemos más días”, explicó el entrenador de 38 años, cuando en la rueda de prensa posterior al triunfo le preguntaron por un “largo plantel” para “pocos partidos”.