A una semana de las Elecciones, Axel Kicillof decidirá si Boca puede tener púbico visitante en el Minella.

Al dia siguiente de la sanción impuesta por la APREVIDE al club Aldosivi por los episodios de violencia en la tribuna del Minella, el equipo “La Voz del Estadio” radio accedió a información exclusiva.

Boca, ¿visitantes sí o no?

El organismo provincial de Seguridad valora que la dirigencia de Aldosivi colaborara de immediato con la identificación de los involucrados, y ello les permitiría que ante Boca Juniors, el último domingo de agosto, puedan admitir publico visitante ad referèndum del comportamiento de los socios en el cotejo vs Belgrano de Córdoba en Mar del Plata.

En las primeras horas de este lunes se supo que Aldosivi ya envió una nota official a las autoridades solicitando autorización para jugar el partido ante Boca Juniors, correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con publco visitante.

Con una mirada política, la decision será de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires con la mirada de lo que pueda o no ocurrir en el estadio a 24 horas que deje de ser Municipal. Es una determinación estrictamente politica.