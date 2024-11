Boca pierde a Advíncula, Saracchi y Milton Delgado para el partido ante Unión

Boca logró dos triunfos consecutivos y volvió a ganar de visitante después de seis meses. Fernando Gago logró encaminar al equipo y afronta la recta final del año con la Copa Argentina y la clasificación a la próxima Libertadores como objetivos. Y el DT ya sabe que cuando se reanude la Liga Profesional no podrá contar con los tres jugadores convocados a sus selecciones.

Luis Advíncula, Marcelo Saracchi y Milton Delgado no estarán disponibles para el encuentro del miércoles 20 de noviembre ante Unión de Santa Fe en la Bombonera ya que estarán afectados a los partidos con Perú, Uruguay y Argentina Sub-20, respectivamente.

El más sensible es el caso del peruano, titular indiscutible y uno de los líderes del equipo. Si no surge ningún contratiempo, estará de entrada ante Chile el próximo viernes y luego frente a Argentina en la Bombonera el martes, ambos por Eliminatorias Sudamericanas. Su reemplazante en Boca será Juan Barinaga, quien todavía no pudo demostrar todo su potencial.

En tanto, el lateral izquierdo se ganó un lugar desde la llegada de Gago y viene de una serie de buenas actuaciones, con asistencia y gol incluidos. Habrá que ver si Marcelo Bielsa le da minutos, sobre todo en el partido que la Celeste jugará el martes ante Colombia en Montevideo, ya que eso le impediría jugar el miércoles con el Xeneize.

Por último, el caso de Milton Delgado es el que menos dolores de cabeza le traerá a Pintita. El juvenil es una de las debilidades del DT, que lo tiene en cuenta como alternativa en la mitad de la cancha, aunque por ahora sigue siendo suplente.

De todos modos, la Selección Argentina Sub-20 jugará dos amistosos en Bolivia, el próximo jueves 14 de noviembre y el sábado 16. Si llegase a jugar el segundo de estos partidos, entre el viaje de vuelta y el desgaste, es probable que no sea tenido en cuenta para el duelo del miércoles ante Unión.

Anselmino, baja en Boca por lesión

El zaguero volvió a sufrir un desgarro y se espera que tenga alrededor de un mes de recuperación. Por cuarta vez en este 2024, el juvenil de 19 años que ya fue vendido al Chelsea sufrió una lesión muscular y se perderá los próximos partidos de Boca. A priori, no estará ante Unión el miércoles 20 ni frente a Huracán el sábado 24.

