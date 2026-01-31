Boca perdió 40.000 socios en un año y ya no es la mitad más uno

Boca Juniors atraviesa una de las señales de alerta más fuertes de los últimos años: en apenas un año perdió más de 40 mil socios, según un informe oficial de la AFA al cierre de 2025.

El dato revela qué ocurrió (una caída inédita del padrón), quién es el protagonista (Boca), cuándo sucedió (entre 2024 y 2025), dónde impacta (en la vida institucional del club), cómo se manifestó (una baja del 12,8%) y por qué encendió las alarmas: rompe con uno de los pilares históricos de la identidad xeneize, el famoso slogan de que “son la mitad más uno”.

El relevamiento elaborado por la Asociación del Fútbol Argentino expone números que sacuden puertas adentro y también generan preocupación entre los hinchas. Boca pasó de 323.853 socios en 2024 a 282.644 en 2025, lo que representa una pérdida concreta de 40.942 personas en tan solo doce meses. Más allá de que el club continúa siendo el segundo con mayor cantidad de socios del país, únicamente por detrás de River Plate, el retroceso es el más pronunciado de los últimos años y marca un quiebre en una institución históricamente asociada a la masividad.

El impacto no es solo estadístico. Boca construyó gran parte de su identidad sobre la idea de ser el club más popular de la Argentina, resumida durante décadas en el lema “la mitad más uno”. Sin embargo, esta fuerte caída en la masa societaria pone en discusión ese concepto y obliga a repensar el vínculo entre el club y su gente. La pérdida de socios no es un fenómeno menor: afecta ingresos, representatividad, poder institucional y, sobre todo, el sentido de pertenencia que siempre distinguió al Xeneize.

Según detalla el informe, la categoría más golpeada fue la de socios adherentes, un segmento que había sido creado con el objetivo de ordenar la enorme demanda para asociarse y ampliar la base social. En solo un año, ese padrón pasó de 121.079 a 98.820 socios, una caída superior a las 22 mil personas. Este dato resulta clave, ya que los adherentes representaban la puerta de entrada de miles de hinchas que aspiraban a una mayor participación en la vida del club y a un eventual pase a categorías superiores.

Las razones detrás de esta sangría aún generan debate. Desde factores económicos, con cuotas que resultan cada vez más difíciles de sostener, hasta el descontento deportivo e institucional, pasando por las dificultades de acceso a entradas y beneficios concretos, el fenómeno parece multicausal. Lo cierto es que el número final refleja un desgaste en la relación entre Boca y una parte importante de su masa social, algo impensado años atrás.__IP__

En un contexto donde el fútbol argentino atraviesa profundas transformaciones, la caída de más de 40 mil socios en Boca no puede leerse como un dato aislado. Es un llamado de atención que interpela a la dirigencia actual y futura, y que obliga a revisar políticas, comunicación y gestión. Porque más allá de los títulos, los refuerzos o los resultados deportivos, Boca siempre se definió por su gente. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, ese capital simbólico muestra una fisura que pone en jaque la histórica idea de que el Xeneize representa, sin discusión, a “la mitad más uno” del país.