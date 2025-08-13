Así lo anunció el Dr. Pablo Carmona, abogado de Patricia Podestá, presidenta de Boca Juniors de Mar del Plata.

Polémica en Boca Juniors de Mar del Plata

El club Boca Juniors de Mar del Plata organizó el torno de fútbol juvenil «Cholín» Cuesta en el que participaron alrededro de 40 clubes. Sin pago de inscripciones, arrojó una «Ganancia» de » 2 millones de pesos, que serán utilizados para los gastos anuales que la entidad tiene » aclaró el Doctor Pablo Carmona en diálogo con el programa La Voz del Estadio este martes, por la 90.5 radio Éter, patrocinante de Patricia Podestá, presidenta del club Boca Juniors de esta ciudad.

» Patricia quedó encerrada en la utilería del club, rodeada por decenas de padres que empujados por los señores García Lorenzo y Nicolás Alba, reclamando por un rendimiento de cuentas – que está alalcance de todos y aquí les envío las constacnias – con el único fin encubierto de dar un golpe institucoinal, queriendo quedarse ellos a presidir el club, con un ataque claro por cuestiones de género, argumentando que como es una mujer, que no entiende nda de fútbol, entre otras cosas .»

Consultado el Dr. Carmona sobre las acciones legales, aseguró que «Entre otros ítemos los acusamos de privación ilegítima de la Libertad».

