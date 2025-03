Boca goleó a Central Córdoba de Santiago del Estero y es escolta del Grupo A

Boca goleó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el partido disputado en el estadio Único Madre de Ciudades, Milton Giménez abrió el marcador a los 16 del primer tiempo y Kevin Zenón amplió la ventaja a los 38. En el complemento, el uruguayo Miguel Merentiel marcó el tercero a los 43.

Con este resultado, el equipo de Fernando Gago quedó a un punto del líder Argentinos Juniors y es escolta en el Grupo A. Por la próxima fecha del torneo, recibirá a Defensa y Justicia el domingo a las 18.30 en el estadio La Bombonera.

Por su parte, los de Omar De Felippe suman su tercer partido sin victorias y se estancan en el sexto lugar del Grupo A. En la siguiente jornada, Central Córdoba de Santiago del Estero visitará a Tigre el lunes a las 19 en el estadio José Dellagiovanna.

El ´Xeneize´ abrió el marcador a los 16 minutos de juego con el gol de Milton Giménez. Tras un excelente y preciso pelotazo al vacio del español Ander Herrera desde el círculo central, el ex delantero de Banfield quedó mano a mano ante el arquero Alan Aguerre, intentó tocarla por debajo del mismo pero con la fortuna que rebotó en el ex Vélez y le quedó para definir con el arco a su soledad.

A los 38, Boca amplió la ventaja con el gol de Kevin Zenón. Tras un pase en cortada del español Herrera, el ex mediocampista de Unión desbordó sobre la derecha del área de Central Córdoba, metió el pase al medio con la fortuna de que rebotó en José Florentín y terminó entrando por poco a pesar de la barrida de Santiago Moyano.

En primera instancia, el gol no fue convalidado por el árbitro Yael Falcón Pérez ya que no estaba seguro de que haya entrado por completo la pelota pero, tras una larga revisión en el VAR con el encargado del mismo Silvio Trucco, terminó cobrando el segundo gol del ´Xeneize´.

Sobre el final de la primera etapa, el defensor de los santiagueños Jonathan Galván fue expulsado a instancias del VAR. Tras un irresponsable pisotón al español Herrera luego de disputar una pelota, el árbitro Falcón Pérez recurrió a la herramienta tecnológica para determinar la tarjeta roja para el ex Racing.

En el complemento, Boca sentenció el partido a los 43 minutos con el gol del uruguayo Miguel Merentiel. Tras un gran pase en profundidad del peruano Luís Advíncula desde la derecha, el delantero quedó mano a mano ante el arquero Aguerre y definió cruzado poniendo el 3-0.

Esta es la síntesis de Central Córdoba de Santiago del Estero vs Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol:

Torneo Apertura de la Liga Profesional – Novena fecha.

Central Córdoba de Santiago del Estero vs Boca Juniors.

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Silvio Trucco.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lautaro Rivero, Jonathan Galván, Braian Cufré; Iván Gómez, José Florentin, Matías Perello, Luis Angulo; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Boca: Agustín Marchesin; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios, Milton Giménez y Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 16m. Milton Giménez (B); 38m. Kevin Zenón (B)

Goles en el segundo tiempo: 43m. Miguel Merentiel (B)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Abascia por Gastón Verón (C) y Nicolás Quagliata por Luis Angulo (C); 19m. Miguel Merentiel por Milton Giménez (B) y William Alarcón por Ander Herrera (B); 22m. Favio Cabral por Matías Perello (C), Diego Barrera por Iván Gómez (C) y Dylan Glaby por Leonardo Heredia (C); 38m. Luis Advíncula por Carlos Palacios (B), Braian Aguirre por Edinson Cavani (B); 45m. Exequiel Zeballos por Kevin Zenón (B)

Incidencia en el primer tiempo: 51m. Expulsado Jonathan Galván (C)