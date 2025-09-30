Boca espera por Cavani y Palacios para moldear el once ante Newell’s

Después del cimbronazo en Florencio Varela, donde perdió más que tres puntos, Boca arranca la semana de trabajo en Ezeiza con el plan de dar vuelta la página y con el foco de lleno en recuperar a dos soldados claves pensando en Newell´s: Edinson Cavani y Carlos Palacios.

El cuerpo técnico, que el fin de semana contó con Claudio Úbeda como entrenador principal ante la situación de salud de Miguel Ángel Russo (aún no se sabe cuándo podrá reincorporarse), seguirá de cerca la evolución de dos piezas que considera titulares. Si bien los tiempos de recuperación apremian, no descartan que lleguen al fin de semana, sobre todo el capitán.

Cavani ya se perdió el empate con Central Córdoba y la derrota con Defensa y Justicia producto de una distensión en el psoas derecho, mientras que Palacios sufrió la misma lesión en el músculo pectíneo izquierdo antes de jugar con el Halcón, con lo cual es más complejo que pueda estar en La Bombonera el próximo domingo. De hecho, no fue llamado para la fecha FIFA de octubre con Chile.

El ensayo de este martes en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza brindará un primer pantallazo de cómo avanzan en sus respectivas rehabilitaciones y abrirá el juego para ver si entran en consideración. Boca no fluyó en Varela, le faltó eficacia y hace dos partidos que no gana, de manera que si Cavani está apto es probable que vuelta a la titularidad por Milton Giménez.

¿Y Palacios? Si logra dejar atrás su problema muscular en tiempo récord, todo indica que volverá a su lugar en el once por Alan Velasco, quien no pudo aprovechar la oportunidad ante Defensa. Aunque los altibajos del chileno en el último tiempo son insoslayables, también es un hecho que el equipo perdió a un enlace clave que le da juego al equipo y une las líneas entre el doble cinco y la delantera.

De hecho, Úbeda lo recalcó en conferencia de prensa: «Palacios es el conector que recibe todos los pases de Rodrigo (Battaglia) y de Lea (Paredes) y conecta bien con los delanteros. Se notó su ausencia». Con el 5 «sobrecargado» de tareas, Boca lo padeció y contra La Lepra, salvo un milagro, tampoco estará. ¿Nueva chance para Velasco?