Boca ensayó con un once alternativo para el Superclásico

Boca se entrenó esta mañana por última vez de cara al Superclásico con River hoy desde las 14 en la Bombonera, y el técnico Jorge Almirón ensayó un equipo con todos suplentes, a excepción del arquero Sergio Romero que sería el único que repetiría con respecto a los que el jueves igualaron con Palmeiras por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

Con el foco puesto en la revancha del próximo jueves ante el Verdao en el Allianz Parque, el entrenador tendría previsto no arriesgar a ninguno de los enfrentaron al conjunto de Abel Ferreira ya que realizaron un gran desgaste, y aunque no está confirmado, es probable que cambie a diez de los once.

Respecto al equipo que probó, contaría con una defensa conformada por Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, quien reemplazó a Marcos Rojo el jueves que dejó la cancha en el complemento por una molestia, y Marcelo Saracchi, el ex-River que enfrentará a su ex club. En el medio aparecerían otros tres nombres como Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, otro que ingresó ante Palmeiras, y Juan Ramírez.

Por último, en la delantera volvió a disponer a tres atacantes tras haber apostado por el doble nueve frente a Palmeiras, y jugarían tres que también sumaron minutos en la Copa: Exequiel Zeballos como wing por derecha, Darío Benedetto de centrodelantero y Lucas Janson por el otro lado, que tuvo un buen rendimiento en los minutos que disputó ante los brasileños.

El probable once de Boca para el Superclásico con River

Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson.

Si bien ensayó un equipo con un 4-3-3, no está confirmado que ese será el once ante River y no hay que descartar alguna sorpresa sobre la hora del DT que durante su ciclo en Boca se caracterizó por innovar. En ese sentido, hay un dato a tener en cuenta: hace tiempo que el cuerpo técnico piensa en probar al lateral que llego de Tigre, Blondel, como volante por la derecha.

En caso de que opte por parar un equipo con un esquema 4-4-2, es probable que aparezca el lateral más adelantado, algo similar a lo que hizo con Luis Advíncula en su momento. Es que el rafaelino mostró muchas condiciones para pasar al taque, buena técnica y hasta ya convirtió dos goles desde su arribo. En ese caso, el que pasaría a la defensa es Marcelo Weigandt.

..

Comparte esto: Twitter

Facebook