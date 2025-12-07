Boca dejó KO ´25 a River: Y Racing se consolida

La academia dio el batacazo y de la mano de su nueve goleador se metió en la final del Torneo Clausura. Boca no tuvo ideas y con un cambio errado, Úbeda quedó expuesto ante el mundo. Los detalles.

Racing le ganó a Boca y se metió en la final del Torneo Clausura: Adrián Martínez fue el goleador de la noche.

Racing espera rival del clásico platense para saber quien será su rival en la final del torneo. Jugó de igual a igual a un Boca descolocado y desconocido. Con varias bajas, los de Costas dieron la cara y estuvieron a la altura.

Boca quedó eliminado al igual que en el Apertura, sin idea ni fútbol. El Xeneize tendrá el premio consuelo de dejar a River sin Copa Libertadores, pero de todas maneras, el Xeneize quería ser campeón y cerró otro año sin títulos. El Xeneize perdonó demasiado y le costó carísimo.