Boca confirmó los convocados para el amistoso de pretemporada ante Olimpia

Boca Juniors publicó la lista de futbolistas convocados para el amistoso de pretemporada frente a Olimpia de Paraguay, un encuentro que servirá como una nueva prueba de preparación de cara a los compromisos oficiales del año.

La nómina incluye una combinación de futbolistas experimentados, refuerzos de jerarquía y jóvenes que buscan consolidarse, en una pretemporada que aparece como clave para sentar las bases futbolísticas del ciclo. El cuerpo técnico apunta a sumar rodaje, ajustar funcionamientos y observar el estado físico y futbolístico del plantel ante un rival internacional de exigencia.

En el arco, los convocados son Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. La presencia de Marchesín, uno de los nombres de mayor peso del plantel, marca la intención de darle minutos a los referentes, mientras que Brey y García continúan en la consideración como alternativas para un puesto siempre sensible.

La defensa presenta una amplia variedad de opciones. Entre los citados aparecen Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Se trata de una línea con laterales de proyección, centrales con experiencia y futbolistas versátiles, lo que le permitirá al entrenador probar distintos esquemas y asociaciones defensivas durante el encuentro.

En el mediocampo se concentran varios de los nombres más destacados de la lista. Leandro Paredes encabeza la convocatoria y asoma como uno de los ejes del equipo, acompañado por Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. La presencia de Herrera y Paredes aporta experiencia internacional, mientras que Zenón y Velasco suman dinámica y desequilibrio, en una zona del campo donde Boca busca equilibrio entre recuperación, circulación y creatividad.

En el ataque, los delanteros convocados son Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Zeballos continúa su proceso de recuperación futbolística tras las lesiones que lo alejaron de las canchas, mientras que Merentiel se perfila como una de las principales cartas ofensivas por su potencia y capacidad goleadora. Janson y Aguirre, por su parte, intentarán aprovechar el amistoso para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

El amistoso ante Olimpia será una oportunidad para que Boca siga ajustando detalles, pruebe variantes tácticas y sume ritmo competitivo antes del inicio de los torneos oficiales. Más allá del resultado, el foco estará puesto en el funcionamiento colectivo, el rendimiento individual y la consolidación de una identidad que le permita al Xeneize llegar de la mejor manera a los desafíos que se avecinan.

Los citados por Claudio Úbeda para el amistoso ante Olimpia

Arqueros: Agustín Marchesín; Leandro Brey; Javier García.

Defensores: Juan Barinaga; Lucas Blondel; Nicolás Figal; Lautaro Di Lollo; Ayrton Costa; Marco Pellegrino; Lautaro Blanco; Malcom Braida.

Mediocampistas: Leandro Paredes; Milton Delgado; Camilo Rey Domenech; Tomás Belmonte; Williams Alarcón; Ander Herrera; Kevin Zenón; Agustín Martegani; Alan Velasco.

Delanteros: Lucas Janson; Brian Aguirre; Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel.__IP__

Director técnico: Claudio Úbeda.