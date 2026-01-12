Boca cambia la cara: Úbeda prueba esquema y nombres para la primera prueba del año

Cambia, todo cambia. El 2026 de Boca se proyecta con modificaciones en la conformación del plantel y también con algunos retoques en el estilo de juego. Más allá de la auspiciosa racha que el equipo hilvanó en el cierre del año -hasta el cimbronazo ante Racing-, el cuerpo técnico sorprendió en el primer ensayo futbolístico previo al amistoso frente a Millonarios con un nuevo esquema y la aparición de nombres que no venían siendo titulares.

Tras el día libre, la cuestión a definirse entre este lunes y martes, en los entrenamientos previos al cruce en La Bombonera del miércoles -denominado Copa Miguel Ángel Russo y que se disputará con público xeneize-, es justamente si se ratifica la innovación ensayada la semana pasada en el once inicial.

Las novedades más relevantes pasaron por la presencia de Ander Herrera y Kevin Zenón como titulares, además del cambio de dibujo táctico: Claudio Úbeda rompió con el 4-4-2 del cierre del Clausura y probó un 4-3-3 bien marcado. Un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica.

Habrá que ver si aquella prueba se ratifica en los próximos días y se consolida de cara al primer partido -no oficial- ante Millonarios, o si solo se trató de un ensayo y vuelve el doble nueve. Otro dato no menor es que, cuando el DT paró esa formación, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia ni siquiera participaron del equipo suplente por distintas molestias físicas, por lo que no se descarta que alguno de ellos pueda meterse en la consideración pensando en el amistoso.

De todas formas, aunque en la vuelta a las prácticas de este lunes y en el último entrenamiento del martes se terminará de confirmar el equipo, ya hay un boceto del nuevo Boca que perfila Úbeda: potenciar a Herrera desde lo físico y darle un rol clave, recuperar la mejor versión de Zenón (mientras desde España siguen atentos a su situación) y empezar a delinear una identidad distinta para el arranque del año.