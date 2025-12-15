Boca: Borja se alejaría y lo de Dybala quedaría en versiones

En el mundo Boca se impondría la prudencia frente a las versiones que vinculan al club con refuerzos de renombre. Puertas adentro, no se registrarían avances concretos por los futbolistas mencionados públicamente como Miguel Borja y Paulo Dybala y la dirigencia mantendría una postura de análisis sin negociaciones abiertas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, respecto a Dybala, el nombre habría surgido a partir de rumores vinculados a su situación contractual y a la posibilidad de quedar libre en el futuro.

Sin embargo, desde el club no existirían contactos oficiales ni gestiones formales con el entorno del delantero, por lo que su eventual llegada no pasaría del plano especulativo.

El caso de Miguel Borja habría tenido, en su momento, un escenario más cercano. No obstante, esa posibilidad habría perdido fuerza en las últimas horas, con el atacante colombiano evaluando alternativas lejos del fútbol argentino.

En ese contexto, el fútbol mexicano aparecería como el destino más probable para Borja. El delantero contaría con varias ofertas concretas desde ese mercado, situación que lo alejaría de una posible llegada al conjunto xeneize.

Mientras tanto, en Boca priorizarían un estudio minucioso del mercado de pases, con el foco puesto en oportunidades reales y acordes a la planificación deportiva.