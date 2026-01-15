Bautizan baches: Montenegro y Neme; Piden derogar sobretasa combustible

El kirchnerismo de Mar del Plata presentó un proyecto de ordenanza para ponerle fin a la tasa vial a los combustibles creada en 2024 por la gestión de Guillermo Montenegro, hoy de licencia, y que continúa aplicando el intendente internino Agustín Neme.

Antes del debate del presupuesto, el bloque de Fuerza Patria aseguró que el tributo que impone un 3% extra a la carga de combustibles y GNC “fracasó” y anticipó que pedirán por su eliminación.

Según los ediles opositores la tasa significa “una carga directa y permanente que impacta todos los días en el bolsillo de vecinos y turistas, y que sólo puede justificarse si produce resultados concretos en la vida cotidiana de la ciudad” sostuvieron.

Recordaron que, en aquel momento, Montenegro presentó el tributo como “una herramienta para arreglar las calles” que vería retribuido en esfuerzo de los contribuyentes “en mejoras concretas”.

“Las calles no mejoraron. Por el contrario, están peor que nunca” denunciaron en referencia a “baches históricos, falta total de mantenimiento y barrios abandonados”.

Recordaron que el municipio de General Pueyrredón tiene la Tasa Vial más cara de la provincia- junto a Pinamar- y aseguraron que parte de los recursos afectados fueron “destinados al pago de sueldos”.

En las últimas horas, vecinos de la zona de la Plaza Peralta Ramos cansados por la falta de arreglo de las calles, bautizaron a los baches de una de las cuadras con los nombres de Guillermo Montenegro y Agustín Neme.

Exdiputado libertario presiona en la Justicia para frenar la tasa a los combustibles

Pero los cuestionamientos a Guillermo Montenegro no solo provienen del peronismo sino también de sectores libertarios. El exlegislador Guillermo Castello consiguió un recurso extraordinario para que la Corte Suprema defina sobre la validez o no del tributo que aplicó el municipio de Mar del Plata.

A comienzos del 2025, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revirtió el fallo de primera instancia y dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad que había logrado el demandante – inicialmente solo para su beneficio pero que actuaba como un fuerte precedente-.

Días atrás, Castello consiguió un recurso extraordinario para que la Suprema Corte bonaerense defina sobre la validez o no del tributo que aplicó la gestión Montenegro, indica el sitio local 0223.

Para el exlegislador, la Cámara de Apelaciones aplicó incorrectamente el derecho al considerar válida una tasa que, según su demanda, no reúne los requisitos constitucionales.