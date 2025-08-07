Las obras incluyen la colocación de señales viales, cambios en los sentidos de circulación y nueva nomenclatura urbana en Batán.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), comenzó obras de señalización y colocación de nomenclatura en la ciudad de Batán, en colaboración con la Delegación de Batán, para mejorar la circulación vehicular en distintos sectores. El proyecto fue presentado por dos alumnas de Nivel Secundario.

Un proyecto a manos de alumnas de Batán

Esta acción surgió a raíz de Dafne Rosales y Lucía Bazan, alumnas del último año del secundario de la Escuela Nuestra Señora del Luján, quienes presentaron un proyecto para señalizar las calles a la delegada de Batán, Mayra Fretes. Días atrás, se pudo concretar el trabajo de las alumnas en diferentes calles. La tarea también contó con aportes de la comunidad, ya que un vecino donó la tubería y la firma Valen, la pintura.

Desde el Departamento de Señales de Vialidad, explicaron que las intervenciones responden a una necesidad de ordenar el tránsito vehicular en zonas con comercios de diferente naturaleza, con vehículos que estacionan en ambas manos y una institución educativa de gran concurrencia con sus horarios pico habituales de ingreso y egreso del los estudiantes.

En función de esta situación, se definió un plan de ordenamiento que contempla la instalación de nueva cartelería vial y la modificación del sentido de circulación en varias arterias clave de la ciudad.

¿Cuáles son las obras?

Entre las acciones previstas se destacan la colocación de más de 25 señales de sentido de circulación en calles como Salvador Allende, Avenida Mar del Plata, calle 33, 35, 37, 39, 48, Rosalía Castro y J. Ríos; la incorporación de señales de contramano en las intersecciones donde se establecen nuevas direcciones únicas; y la instalación de carteles de nomenclatura urbana para brindar mayor orientación a conductores y peatones.

Además, se dieron nuevos sentidos de circulación a la calle 35 entre Colectora y Avenida Mar del Plata, con sentido S-N (2 señales), la calle Rosalía Castro entre Colectora y Av. Mar del Plata de N-S. (2 señales), calle 37 entre Colectora y Av. Mar del Plata de S-N. (2 señales), la calle 33 entre Colectora y S. Allende de N-S. (3 señales), la calle 48 entre calles 33 y 35 en sentido N-S. (2 señales), la calle J. Ríos desde calle S. Allende hasta Colectora en sentido S-N. (3 señales) y la calle 39 (J. Pereda) entre Colectora y calle 54. (3 señales).

Esta intervención permitirá optimizar el flujo vehicular, mejorar la seguridad vial y reforzar la señalización de Batán.