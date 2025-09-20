Batacazo del peronismo en las elecciones estudiantiles de la UNMdP

El peronismo protagonizó un triunfo histórico en las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Mar del Plata, imponiéndose en tres facultades.

En la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, la agrupación peronista El Quilombo se impuso con el 56,93%, frente al 42,25% de Sur. La presidencia del Centro de Estudiantes será asumida por Juana Irigaray, con Ananda Di Florio como secretaria general.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la lista peronista MES alcanzó el 60,15% de los sufragios, frente al 39,85% de Cauces. De este modo, la presidencia será ejercida por Lucía Varrá, acompañada por Maximiliano Giles como secretario general, poniendo fin a 15 años de Cauce, la lista oficialista vinculada al rectorado.

En Humanidades, el peronismo arrasó con el 78% de los votos a través de la agrupación Humanidades por el Proyecto, que superó ampliamente a Confluencia+MUE (8%), a los libertarios de ATL (7%) y a la Izquierda (5%). La conducción quedará en manos de Fermín Rodríguez como presidente y Constanza Ruggeri como secretaria general.

Además, el peronismo logró representación de la minoría en las facultades de Arquitectura y Derecho, ampliando su presencia en los órganos de representación.

La jornada electoral estuvo marcada por una masiva movilización estudiantil y un clima festivo en el complejo universitario, donde se desplegó una enorme bandera con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Los festejos incluyeron también cánticos contra el presidente Javier Milei, en un claro mensaje de rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Con estos resultados, el peronismo consolida su presencia en la UNMdP, instalando una agenda de defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.