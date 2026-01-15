Bastian fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

El nene de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente en “La Frontera” de Pinamar fue trasladado en helicóptero al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser operado de urgencia.

El equipo médico que lo atendió en el Hospital Comunitario de Pinamar resolvió la derivación este jueves, luego de una evaluación que confirmó la gravedad de su estado, aunque se mantiene clínicamente estable.

El traslado se realizó por vía aérea, desde el helipuerto de Pinamar, ciudad donde permaneció internado desde el lunes a raíz del accidente. Lo llevaron hasta ese lugar en ambulancia custodiada por la policía.

La aeronave aterrizó en la Base Naval a las 17.40, donde se activó el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un traslado terrestre rápido y seguro hasta el centro de salud.

En el Hospital Materno Infantil los médicos lo intervendrán quirúrgicamente con el objetivo de cerrar las compresas colocadas y suturar la herida. La decisión de derivarlo se tomó porque, ante cualquier complicación en el postoperatorio, el hospital marplatense cuenta con recursos y cuidados de alta complejidad.

Desde el entorno familiar señalaron que el nene “pasó una noche estable” y que ya se le practicaron los estudios correspondientes, incluida una tomografía.

La evaluación médica realizada este jueves en Pinamar fue determinante para definir el traslado, teniendo en cuenta el estado grave del paciente.