Bariloche: El Cerro Catedral reabrió su centro de esquí, aunque solo para los residentes

Con respecto a los comercios gastronómicos, Burlón detalló que “están únicamente abiertos para el take away, pero no se puede comer adentro”, al tiempo que destacó que “el personal de la empresa está muy predispuesto” para ayudar a los visitantes. Además, resaltó que este “es un deporte muy seguro en el contexto de la pandemia porque uno tiene muchas cosas, casco, tapabocas, antiparras, y todo eso brinda una protección”.