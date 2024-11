Barcelona sigue de cerca a Mastantuono: cuál es la postura de River y cuánto vale su cláusula de rescisión

…

Su nombre ya apareció en carpeta de varios gigantes europeos, y ahora desde España confirmaron que Barcelona mandó a un miembo de su equipo de scouting a ver en vivo a Franco Mastantuono en River. El juvenil del Millonario es parte del proyecto de Marcelo Gallardo para 2025, por lo que su salida no está en los planes. ¿Acelerará el conjunto catalán?

Tal como consignó el medio Mundo Deportivo, a fines de octubre y comienzos de noviembre un emisario del elenco culé estuvo en Buenos Aires para espiar al pibe de Azul. Estuvo presente, al menos, en la vuelta ante Atlético Mineiro, por la semifinal de la Libertadores en el Monumental, y frente a Banfield. No está confirmado si pudo ver algún encuentro más.

No fueron los mejores partidos para ver a Mastantuono. Ante los brasileños, ingresó para jugar la última media hora, pero, volcado a la derecha, no estuvo muy fino y no pudo aportar su desequilibrio habitual en el 0-0 que decretó la eliminación de River de la Copa. Luego, frente al Taladro no sumó minutos, y recién en Córdoba con Instituto y ante Barracas en Núñez volvió a mostrar parte de su repertorio.

Lo cierto es que, por ahora, esto solo indica que Barcelona lo tiene literalmente en carpeta. O sea, es parte de una lista de jugadores a los que sigue como probables contrataciones en el futuro. De todos modos, el zurdo hoy es considerado parte vital del River 2025 y, además, con 17 años todavía no podría irse a Europa: recién podrían comprar su pase cuando cumpla 18, en agosto del año que viene.

Cuál es la postura de River sobre el futuro de Mastantuono

Sin urgencias económicas ni financieras, River no tiene en sus planes vender a un jugador que considera importante para el año que viene. Por eso, no hay negociaciones con ningún equipo y la única manera de que Mastantuono deje el club es que abonen su cláusula de rescisión: 45 millones de dólares, que ascienden a 50 millones en la última semana del mercado de pases.

La carrera por contratar al gran talento argentino podría convertirse en un superclásico español, ya que este reciente interés de Barcelona se suma al de Real Madrid. El Merengue ya sondeó la situación de Mastantuono en más de una oportunidad y los medios locales aseguran que aún lo tienen en carpeta.

