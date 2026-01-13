Bandas sonoras inolvidables: Paris Jazz Club estrena “Cinema Music Land”

Mañana a las 21:30, Paris Jazz Club presentará el espectáculo “Cinema Music Land” en la Sala Piazzolla (avenida Patricio Peralta Ramos), con una propuesta que invita a un viaje musical y humorístico a través de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine. Sonarán desde clásicos inolvidables hasta joyas contemporáneas, combinando música en vivo, teatralidad, humor y emoción.

De la mano de Paris Jazz Club, creadores de los espectáculos “Woody Allen Night” y “Jazz Cartoons”, el show propone un recorrido cinéfilo que incluye momentos de películas como “La La Land” y “Whiplash”, la música de Ennio Morricone y Nino Rota, y temas de films como “Joker”, “El padrino” y “Casablanca”. También habrá espacio para los héroes del universo Marvel, con un pasaje dedicado a Spiderman, y un guiño al cine argentino.

Paris Jazz Club es una agrupación de jazz con un estilo que recorre sonoridades desde New Orleans hasta París de las décadas del ’30 y del ’40. Desde 2014, liderado y producido por Sebastián Misuraca y Francisco Villaveirán, el grupo desarrolla un repertorio de canciones que podrían formar parte del universo cinematográfico de Woody Allen o estar a la espera de hacerlo.

Con distintos climas y sonoridades, proyecciones de escenas de películas y monólogos de humor, la agrupación ofreció más de 200 presentaciones de “Woody Allen Night” en escenarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país. Además, realizó shows bajo los nombres “Petite Jazz Nuit” y “Bechet fantasy”, en formatos reducidos, así como presentaciones en fiestas de swing y eventos privados.

La agrupación está conformada por Sebastián Misuraca, Francisco Villaveirán, Santiago Ortolá, Michelle Bliman y Diego Lebrero.