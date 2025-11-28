Bandalos Chinos presenta su nuevo disco “Vándalos” en la Plaza de la Música

La banda líder del indie pop latinoamericano, Bandalos Chinos, presentará su nuevo disco “Vándalos” este sábado 29 en la Plaza de la Música (Constitución 5870).

En un año en el que la agrupación se consolidó como máxima referencia del indie regional, tanto en su propuesta estética como musical, este show marca el inicio de una nueva gira mundial que los llevó por América Latina, Estados Unidos y España. Además, se presentaron con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

“Vándalos” es el cuarto disco de la banda oriunda de Beccar y fue producido junto a Fermín Ugarte, responsable de los exitosos LP’s de Dillom. Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, el álbum amplía el horizonte sonoro y poético del grupo, combinando lo crudo y visceral de su propuesta lírica con la profundidad y refinamiento de su producción musical.

Tras el éxito de los singles “El ritmo” y “Comando juntar”, Bandalos Chinos llega a Mar del Plata con el envión de un año de intenso rodaje y la promesa de un show inolvidable, tanto por su puesta en escena como por la contundencia de su propuesta musical. Recientemente, la banda fue nominada a dos categorías en los Latin Grammy 2025: Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Alternativa por “El ritmo”.

Bandalos Chinos ha consolidado su camino con su trilogía de discos previos -“BACH” (2018), “Paranoia pop” (2020) y “El big blue” (2022)- y con presentaciones históricas como el sold out en el Luna Park. Su trayectoria incluye también giras por México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y España, además de reconocimientos en los Premios Gardel y los Grammy Latinos.