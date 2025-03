Banda Viajera se presentará con su homenaje a Creedence Clearwater Revival

El próximo 11 de abril a las 21:00 en el Centro Arte Radio City Roxy (San Luis 1750) se presentará Banda Viajera, el grupo musical que rinde homenaje a Creedence Clearwater Revival, en el marco de su gira 2025.

Este espectáculo transportará al público a la era dorada del rock para revivir toda la magia y la potencia de Creedence Clearwater Revival.

Galardonados con tres Premios Mercedes Sosa como Mejor Banda Tributo, Banda Viajera recorrió los escenarios más importantes del país y se consolidó como un tributo de gran reconocimiento.

El repertorio incluirá un recorrido por los grandes éxitos de las discotecas más emblemáticas de Creedence, desde “Willy and the poor boys” hasta “Mardi Gras”, no faltarán los clásicos del rock, country y folk como “Have you ever seen the rain”, “Suzie Q”, “Down on the corner”, “Green river”, “Proud Mary”, “Bad moon rising” y muchos más.

El grupo está integrado por Luciano Benito en batería y coros, Pablo Khouri en bajo, Rodrigo Manzur en guitarra líder y coros, Efraín Lobo Cartagena en teclados y Luciano Giri y voz líder y guitarra.