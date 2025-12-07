Balcarce: homenaje de un artista local al múltiple campeón Juan Manuel Fangio

Nicolás Lahitte: un artista de Balcarce

Lahitte estudió en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, aunque la mayor parte de su formación como artista, asegura él mismo, es autodidacta. Se trata de un joven y talentoso dibujante balcarceño que ya intervino en varios murales urbanos. Según destaca La Vanguardia en otra publicación, “más allá de admirar el manejo de las formas, los colores y las texturas que utiliza en el dibujo y el sentido de los murales que pintó, existe en su trabajo una particular visión del mundo que lo rodea. El Sargento García, Lionel Messi, Juan Manuel Fangio y los Bomberos Voluntarios representan cosas muy importantes para distintas generaciones. Esos personajes están en la memoria colectiva de todos y su popularidad también hace que el trabajo de Nicolás adquiera otra relevancia”.