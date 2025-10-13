Balance en la ciudad: Un 85% de ocupación en cabañas y algo menos en hoteles

Los números fueron aportados por el Área de Prensa de la Municipalidad, basadas en datos del sector, y si bien la afluencia de visitantes fue constante, con picos en cabañas, el comportamiento del turista reflejó el actual contexto económico, con estancias más acotadas y una notoria retracción en el gasto.

Las cifras oficiales indican que las cabañas fueron la opción más elegida, alcanzando un notable 85% de ocupación, superando a los hoteles, que registraron una demanda «un poquito menor». No obstante, se observó una tendencia a contratar la estadía por dos noches en lugar de las tres habituales, buscando ajustar el presupuesto.

El dato local se alinea con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que señaló un mayor movimiento turístico en todo el país respecto al año pasado, pero con una clara disminución en el tiempo de permanencia. La meta de los viajeros, según la entidad, fue «ajustar el gasto sin resignar consumos», una estrategia que se reflejó de lleno en la economía local.