Bajan las estadías, es menor el gasto y cae el pernocte en relación a 2023

El último fin de semana largo del 2025, otorgado por el Día de la Inmaculada Concepción, trajo consigo un aumento en la cantidad de turistas que recorrieron el país y un gasto total de $249.370 millones, mientras que la estadia promedio bajó.

Así lo indica el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. En el mismo se detalla un aumento del 43,5% en la cantidad de turistas que recorrieron la Argentina frente al mismo fin de semana del 2023. En la misma fecha del 2024 no hubo feriado.

Menos estadía con más gasto

Con 1.377.810 turistas, la estadía promedio se redujo en comparación con el 2023: pasó de 2,6 días a dos noches. Esto se produce como consecuencia de un poder adquisitivo menor de las familias, que privilegian “escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario”, según detalla CAME.

A pesar de eso, el gasto promedio se incrementó un 8,8% en términos reales, pasando a ser de $90.495 por turista. “Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido”.

Contabilizando el total de los viajeros, se desembolsaron $249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó una suba del 20,1% en términos reales frente al feriado del 2023. La CAME señala que los feriados largos del penúltimo y último mes del año vuelven a mostrar su relevancia como “dinamizadores tempranos” de la temporada estival.

“Históricamente el feriado de diciembre era más fuerte que el fin de semana largo de noviembre. Sin embargo, este año la tendencia se invirtió en la mayoría de las provincias, en parte porque el de fin de semana extralargo de noviembre fue de cuatro días”, explicaron desde la entidad gremial.