Bahía Blanca: aún no logran localizar a 94 personas y niegan saqueos masivos

Mientras Bahía Blanca intenta volver a la normalidad tras el terrible temporal que dejó al menos 16 muertos, el fiscal general de la ciudad bonaerense, Juan Pablo Fernández, confirmó este martes por la mañana que aún hay 94 personas no localizadas y no descartó que aumenten las víctimas fatales.

El funcionario confirmó que hubo 182 llamados por personas desaparecidas a la central telefónica de atención de emergencia al 911. De ese total de denuncias, 87 fueron encontradas con vida.

Hasta el momento, hay 16 muertos confirmados tras el temporal que azotó a Bahía Blanca y dejó a la ciudad bajo el agua. En esa lista figura Rubén Omar Zalazar, el chofer que falleció tras intentar rescatar a Pilar y Delfina, dos nenas de las que todavía no se sabe su paradero. “Es probable que haya más muertos, nosotros hemos encontrado 16 cuerpos”, afirmó Fernández a Radio Mitre.

“Comenzamos un nuevo rastrillaje para localizar a Pilar y a Delfina. El agua bajó, ya se puede realizar eso a pie. Vamos a ver el resultado que da”, indicó el fiscal, confiando en que estos esfuerzos rindan frutos.

Sobre el resto de las 94 personas cuyo paradero aún no ha sido determinado, Fernández subrayó que no se puede afirmar cuál es su situación. “No podemos afirmar que esas personas hayan fallecido. Muchas personas han perdido la posibilidad de comunicarse, los familiares hacen las denuncias, algunos se han mudado y otros han sido rescatados por esos vecinos”, comentó el fiscal.

En relación con las personas desaparecidas, también destacó que la falta de acceso a algunas zonas hace que la situación sea más compleja. “Existen barrios difíciles de acceso porque son como ollas que no drenan el agua. No se puede descartar que alguno de los 94 no esté con vida, es una imprudencia decirlo”, advirtió. “Muchas veces lo que se denuncia es un nombre, o no nos mandan una fotografía. Se está tratando de localizar esas personas”, añadió.

Saqueos y detenidos

Otro de los puntos que generó incertidumbre es la versión de saqueos y hechos delictivos graves como consecuencia del temporal. En ese sentido, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero, dejó en claro que “no hay saqueos masivos”.

Si bien se registraron hechos aislados e incluso muchos vecinos reportaron que al retirarse de sus hogares sufrieron algunas sustracciones, también el fiscal Fernández remarcó que no existieron saqueos, con la necesidad de desmentir rumores que habían trascendido por redes sociales. “Teníamos 17 aprehendidos, hay 4 detenidos por robo agravado por estas circunstancias de robo calamitoso, donde sustraían una bomba centrífuga de la municipalidad en proximidad del canal Maldonado, son hechos que ameritaban la detención”, detalló.

Los otros aprehendidos fueron liberados, ya que se trataba principalmente de personas que intentaron llevarse productos de supermercados, según confirmó el fiscal. “El resto de los aprehendidos recuperaron la libertad en su mayoría, intentando llevar productos de supermercados”, agregó.

En total, se registraron 26 denuncias por hurtos y saqueos, las cuales fueron presentadas a través de la aplicación móvil del Ministerio de Seguridad, ya que muchas de las comisarías y fiscalías en la región también quedaron afectadas por las inundaciones, lo que dificultó el proceso de denuncia tradicional.

En ese contexto, este martes arribaron a la ciudad 210 efectivos provenientes de distintos sitios de la provincia de Buenos Aires. Estos policías se sumaron a 510 que habían llegado poco después del evento climático para sumarse a la dotación local, gran parte de los cuales fueron destinados de manera permanente a sitios especialmente afectados por la tormenta, como General Daniel Cerri e Ingeniero White. (DIB)