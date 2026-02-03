Baglietto Vitale presentarán “Tangos y otras yerbas” en Villa Victoria Ocampo

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentarán el espectáculo “Tangos y otras yerbas” el domingo 22 a las 20:30 en Villa Victoria Ocampo (Matheu 1850), donde interpretarán versiones personales de clásicos del tango y adelantarán canciones de su próximo disco.

Ambos artistas mantienen un vínculo profundo con el género desde la infancia. El padre de Baglietto solía cantar tangos en el ámbito familiar y laboral, mientras que la madre de Vitale entonaba los clásicos con pasión, corregida por su esposo en cada letra. Esas experiencias marcaron la relación temprana de los músicos con el 2×4.

Con el paso de los años, esa afinidad se transformó en una hermandad artística que se refleja en su repertorio. Tangos tradicionales, atravesados por la sensibilidad de ambos, adquieren nuevas formas y se convierten en páginas renovadas dentro de su propuesta musical.

Para “Tangos y otras yerbas”, el dúo promete abordar un nuevo conjunto de clásicos, incluyendo obras de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, junto a composiciones de autores más tradicionales, con el objetivo de imprimirles su sello personal y una forma genuina de intervención artística.

El concierto se enmarca además en la celebración por los 35 años de camino musical y humano compartido. Como anticipo del álbum que comenzarán a grabar próximamente, Baglietto y Vitale presentarán algunas de las canciones que integrarán “Bodas de coral”, un disco de canciones de amor cuyo título alude a este aniversario.