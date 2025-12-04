Azul: La Justicia rechazó el pedido libertario para suspender la emergencia económica municipal

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Azul, a cargo del Dr. Pablo Quaranta no dio ha lugar a la medida cautelar solicitada por tres concejales de La Libertad Avanza para suspender la emergencia económica municipal que rige en el distrito de la séptima sección.

El planteo judicial fue realizado por los tres primeros concejales electos de LLA en el distrito que empezarán a ocupar sus bancas desde el 10 de diciembre. Se trata de Luis Alberto Hoursouripe, Agustina Elicabide (PRO) y Juan Ignacio Furiase, un pedido que contó con el acompañamiento político del espacio pro-libertario.

Los dirigentes opositores presentaron un amparo por entender que la medida del intendente Nelson Sombra (Fuerza Patria) no pasó por el Concejo Deliberante, y consideraban que lo ocurrido “violaba la división de poderes”.

En su defensa, el municipio sostuvo que el Intendente actuó dentro de sus atribuciones y que la declaración de emergencia “sólo ordenó reducir gastos y reorganizar recursos” a partir de las dificultades económicas y financieras que atraviesan a la comuna.

Los fundamentos de la Justicia para rechazar la cautelar

Para el juezPablo Quaranta el pedido “recae sobre un conjunto de decisiones que estructuran la política de gasto y de recursos del municipio” observó

En esa dirección, el magistrado consideró que “suspender en bloque la vigencia del decreto podría significar, siempre en hipótesis, desarmar el esquema de reducción de erogaciones, la donación parcial de haberes políticos, la limitación de horas extras y la disminución de contrataciones, con posible impacto sobre el equilibrio fiscal y la prestación de servicios públicos” precisó.

Uno de los puntos clave del fallo sostiene que » la decisiones cuestionadas se vinculan directamente con la ejecución del presupuesto y la administración de rexcursos municipales (…) que coresponde al Departamento Ejecutivo, afirma.

Sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo- que deberá resolverse en otra instancia judicial- considera que no hay elementos para suponer que el Intendente se haya excedido sus competencias.

Además plantea que la demanda “no individualiza, con precisión, un perjuicio inminente, concreto y propio que pudiera agravarse durante la tramitación del proceso principal. El peligro aparece planteado en un plano institucional y abstracto, sin anclar en una situación particular que justifique el anticipo de jurisdicción” refiere.

¿Qué dice la emergencia económica vigente en Azul?

El municipio de Azul se encuentra en emergencia desde el 2024. Tras el vencimiento de la medida, en septiembre de 2025, el intendente Nelson Sombra volvió a prorrogar la emergencia administrativa/económica.

La medida implica el congelamiento de salarios municipales, congelamiento y rebaja del 15% del salario de funcionarios políticos y del jefe comunal Nelson Sombra, la suspensión de viáticos, reducción en compra de bienes y contratación de servicios, entre otros aspectos.

En cuanto a la planta de empleados, el mencionado programa establece un máximo de 40 horas semanales en la carga horaria del personal municipal; la suspensión del pago de horas extras, de cobertura de vacantes y de otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras.

Según los números oficiales, el déficit municipal que al cierre de 2024 ascendía a $4.486 millones y se redujo a $3.122 millones al 31 de agosto, panorama que aún es crítico.