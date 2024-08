Ayala : “Las ciudades del mundo cuidan los artesanos”

La concejal de Acción Marplatense se expresó duramente contra el gobierno comunal : “Tienen baches hasta en la peatonal, basura en la Plaza San Martín, pero dicen que atacando a los artesanos van a mejorar el espacio público”

La edil señaló que “lo que hay que mejorar del espacio público es porque no hay gestión y no por los artesanos” Además explicó que el decreto que pretende cambiar su forma de trabajo es nulo.

La concejal añadió que “Mar del Plata ahora se convirtió en la excepción. No solo no aprovecha el atractivo y la oportunidad laboral para muchos vecinos, sino que el gobierno de la ciudad los maltrata, los expulsa y les da la espalda” y además argumentó que “lo que hay que mejorar en el espacio arrasado no estaba mal por culpa de los artesanos, sino por el abandono que es característico de este gobierno municipal”.