Axel Kicillof y las claves de una decisión tan inesperada como trascendente

La respuesta (explícita o implícita) a esos dilemas será en parte colectiva. Kicillof abrirá una ronda de consultas con intendentes, dirigentes sindicales y referentes territoriales de su espacio del resto el peeronismo antes de definir. Es parte de una metodología para la toma de decisiones políticas trascendentes, pero también tiene que ver con generar un de “clamor” que respalde un eventual sí mucho más allá de la voluntad del líder de La Cámpora, cuya opinión describen como “respetable” pero la de un compañero más que ya no preside el partido. Algunos intendentes que ya le habían sugerido a Kicillof que encabece él una lista de unidad, posiblemente ahora hagan pública esa posición.

El resto de las opciones para encabezar listas siguen activas: Verónica Magario, que para el DMF sigue siendo la candidata oficial; el propio Máximo Kirchner -una ministra del gobernador, Florencia Saintout, lo lanzó horas antes de que él lanzara a Kicillof-; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández y hasta Julio Alak, alcalde de La Plata figuran en la lista. Pero todos con objeciones: los dos primeros porque son parte de los vetos cruzados que hasta ahora empantanaron todo; a Fernández en el MDF la ven como un alfil de La Campora. Alak, que fungía como opción de unidad, enfrentó en las últimas horas objeciones basadas en el hecho de que podría usar en partido para ir por la gobernación, algo que no cabe para Kicillof ni Magario, que no tienen reelección. La decisión es perentoria: el plazo de cierre de listas expira exactamente en una semana.

Terrenales vs celestiales, capítulo II

Del otro lado de la grieta, en La Libertad Avanza, la interna también se activó esta semana. El enfrentamiento fue explícito: en el Derecha Fest, enviados de Las Fuerzas del Cielo, cuyos referentes directos son Daniel “El gordo Dan” Parisini y el diputado Agustín Romo, insultaron a Sebastián Pareja ante la vista de Javier Milei. Es la reedición de la disputa por el poder entre los “celestiales”, expertos en la batalla cultural en las redes, y los terrenales, especialistas en acumular poder en el barro de los distritos. De fondo, como valedores últimos de cada bando, asoman Santiago Caputo y Karina Milei. El episodio marplatense fue seguido de un -tímido- intento de instalar a Romo como precandidato a la goberanción. Pero está muy atrasado: Pareja y el ministro de Interior, Diego Santilli le llevan varios cuerpos de ventaja en esa carrera. Incluso Diego Valenzuela, dicen, está mejor posicionado.

Y pelea, por otro lado, pone en tension la convivencia forzada en el bloque de diputados provincial, donde preside Romo pero el parejismo ejerce una influencia intensa. Son estos últimos quienes están detrás de la propuesta de reforma de la Constitución provincial que se hará pública en abril. Sabe que, al menos este año es inviable, pero tienen como objetivo dejar en claro como sería una provincia gobernada por LLA: estado más chico, legislatura unicameral, fusión de municipios, “racionalización” de la división en departamentos judiciales y regiones sanitarias.

Los libertarios trabajarán para instalar que son la verdadera oposición, que tiene un modelo más nítidamente inverso al que ahora gobierna la provincia. Y usarán la legislatura para eso. En ese plano, será interesante ver si pese a todo avanza una negociación que intercambie la aprobación de la boleta única por el fin del tope a la reelección de los intendentes, que piden desde el peronismo. Hay quien sospecha que podría ocurrir, sobre todo si se discute en el marco de una reforma política más amplia. Un eje menos visible -pero igual de activo- de esa instalación como la verdadera oposicion será el reclamo para intervenir en la discusion por la renovación de la Corte.

