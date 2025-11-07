Avenida Newbery: Una etapa sólo comprende el 10 % del trazado: La provincia ni arrancó.

Es la primera de tres etapas. La intervención contempla aproximadamente 800 metros lineales por carril, lo que representa más de 1.600 metros de nueva infraestructura vial, en el tramo comprendido entre Bahía Tethis y el ingreso al supermercado Coto. La obra tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), informa que comenzaron los trabajos de ensanche sobre la avenida Jorge Newbery, en el tramo comprendido entre Bahía Tethis y el ingreso al supermercado Coto. Las obras son ejecutadas por una empresa constructora en conjunto con desarrolladores inmobiliarios y personal técnico de inspección y control de Vialidad Municipal. Es la primera de tres etapas.

Desde el área de Vialidad municipal detallaron que la intervención contempla aproximadamente 800 metros lineales por carril, lo que representa más de 1.600 metros de nueva infraestructura vial. En este sentido, remarcaron que esta es la primera de tres etapas de obra para llegar con estas mejoras hasta el cruce con el arroyo Corrientes.

Los trabajos se iniciaron con las tareas de movimiento y nivelación de suelo, seguidas por la compactación y colocación del nuevo hormigón en dos capas, que conformarán la calzada definitiva.

La obra, desarrollada a partir del trabajo en conjunto entre desarrolladores inmobiliarios y de fondos privados de quienes residen en las urbanizaciones cerradas, tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses, durante los cuales se realizarán reducciones de carril y cortes parciales según su avance.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos que habitualmente circulan por esta vía principal programen sus traslados con antelación para evitar demoras o llegadas tarde. Desde Vialidad recuerdan a la comunidad que pueden visualizar las obras que se llevan adelante en tiempo real a través de Waze Argentina.