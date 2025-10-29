Autorizaron un nuevo aumento en el boleto de colectivo en la Provincia: las nuevas tarifas

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en el boleto de colectivo. Las tarifas actualizadas entran en vigencia este sábado, 1º de noviembre. Afecta al Gran La Plata y al conurbano bonaerense.

Según se informó oficialmente, la tarifa mínima va a ser de 624,14 pesos en noviembre para las líneas provinciales que prestan servicio en La Plata, Berisso y Ensenada

. Se trata de un aumento del 4,1% respecto de las tarifas actuales. Cabe recordar que el boleto sin tarjeta SUBE registrada duplica al precio corriente y ascenderá a 992,38 pesos en noviembre.

Las autoridades de Transporte explicaron que la suba es para “garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales“. Cabe recordar que desde febrero de este año vienen implementando un sistema de actualización tarifa automático que toma la última medición de la inflación informada por el INDEC más un 2%.

El boleto de colectivo aumenta en el Gran La Plata.

Por su parte, las líneas provinciales que prestan servicios provinciales también aumentan en un 4,1% respecto de este mes. Según se informó oficialmente, el boleto mínimo (para el tramo de 0 a 3 kilómetros) va a pasar a valer $573,09 . Para quienes tengan la tarjeta SUBE sin nominar ascenderá a los $911,25.