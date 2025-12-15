Autores, música y gastronomía en el festival “MarPlaneta 2026”

Mar del Plata se prepara para recibir el festival literario “MarPlaneta 2026”, organizado y producido por Grupo Planeta, que se desarrollará en Chauvín (San Luis 2849) los días 5 y 6 de enero y 2 y 3 de febrero, de 18:00 a 24:00, con entrada libre y gratuita. El evento reunirá además a destacados autores del país y se complementará con música en vivo, DJ sets, talleres, gastronomía y performances.

La propuesta busca expandir la experiencia de los libros hacia otras expresiones artísticas y sensoriales, integrando literatura, música, gastronomía y audiovisual en un mismo ámbito.

“Creemos fundamental brindar un espacio libre y gratuito con una amplia propuesta de presentaciones, charlas, talleres, firmas y espacios de lectura, de la mano de nuestros autores, donde los amantes de los libros y de la cultura en general puedan convocarse y compartir una experiencia enriquecedora”, expresó María Estomba, directora de Marketing y Comunicación de Grupo Planeta.

La agenda literaria se desplegará de la siguiente manera: el 5 de enero estarán Adrián Lakerman y Juan José Becerra, junto a Darío Sztajnszrajber. Mientras que el 6 de enero será el turno de Diego Sztulwark, Florencia Canale, Florencia Sichel y la dupla Adriana Riva-Fabián Casas.

El 2 de febrero se presentarán Daniel Mecca y Guillermo Martínez, Alexandra Kohan y Martín Kohan, además de Hugo Alconada Mon y Jorge Fernández Díaz. Finalmente, el 3 de febrero subirán al escenario Osvaldo Gross y Nicolás Artusi, Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón y Cynthia Wila, junto a Florencia Dapiaggi y Agustina Buera.